Les magasins Lidl du Luxembourg "sont une priorité"

La grève des employés Lidl qui a commencé la semaine dernière ont fini par affecter les 9 enseignes installées au Luxembourg.Lundi, nous recevions plusieurs photos des rayons vides dans les magasins Lidl de Beggen et d'Ingeldorf. Le problème concernait surtout les produits frais.Depuis, un accord a été trouvé entre les syndicats et la direction du groupe. Les opérations de blocages ont donc été levées et les centres de distribution ont pu reprendre du service mercredi matin.Contactée par nos soins, la porte-parole de Lidl nous a confirmé ces informations et nous a assuré que les magasins Lidl du Luxembourg "étaient une priorité" en termes de réapprovisionnement."Nous livrons principalement de nuit ou en matinée. Vu que nous avons 300 magasins à livrer, c'est difficile de vous dire exactement quand les magasins luxembourgeois seront réapprovisionnés".Si Mme Colbrandt n'a pas pu nous assurer que les magasins seraient réapprovisionnés aujourd'hui, elle nous a confirmé que "dès demain, tout sera rentré dans l'ordre".Rappelons que les employés Lidl faisaient la grève pour protester contre leur charge de travail et que les syndicats avaient décidé de les supporter en participant au blocage des centres de distribution Lidl en Belgique.