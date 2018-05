Le moustique tigre est-il arrivé au Luxembourg?

"LA DÉPOUILLE A ÉTÉ ÉLIMINÉE"

Le moustique photographié à Redange-sur-Attert. © Mobile Reporter/ Fred M.

LE MOUSTIQUE POURRAIT S'INSTALLER AU LUXEMBOURG

QUE FAIRE SI VOUS AVEZ ÉTÉ PIQUÉ(E)?

Alors que la présence du moustique tigre a été confirmée dans 42 départements français dont le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, Fred M. nous a contacté afin de nous faire savoir qu'il en avait trouvé un chez lui.L'intéressé vit à Redange-sur-Attert et a photographié un insecte qui semble correspondre aux descriptions du moustique tigre qui sévit actuellement en France.Contacté par nos soins, le Dr Pierre Weicherding, médecin-chef de l'inspection sanitaire de la Direction de la santé, nous a confirmé le signalement d'une éventuelle présence d'un moustique-tigre.. Néanmoins, l'inspection sanitaire de la Direction de la santé a envoyé l’image du moustique en question au Musée d’Histoire Naturelle (MHN), spécialiste dans ce domaine"."Après analyse et malgré la qualité relativement mauvaise de la photo,".Une nouvelle que certains trouveront rassurante. Malgré tout, nous avons voulu savoir si ce moustique pourrait, un jour, s'installer durablement au Luxembourg.A cela, on nous a répondu :"L’Aedes albopictus, jadis retrouvé que dans les régions du sud de l’Europe, a commencé sa montée lente mais régulière vers le nord de l’Europe depuis quelques années.".Porteur de maladies telles que le chikungunya, la dengue ou encore le zika, le moustique est considéré comme dangereux par les instances européennes pour ses capacités à les transmettre à l'homme.Pourtant, le Dr Weicherding a insisté sur le fait "qu'une piqûre de moustique n'est pas dangereuse en soi. Pour le moment, il n’y pas de transmission de maladies par les moustiques au Luxembourg".Nous avons posé la question aux responsables du ministère de la Santé. Le médecin-chef de l'inspection sanitaire de la Direction de la santé nous a répondu qu'"aucune démarche spécifique post-piqûre n’est recommandée".Cependant, "il est toujours recommandé de se protéger contre des piqûres de moustiques par les moyens habituels, comme vêtements, moustiquaire, répulsifs".Malgré tout, si vous tombez sur un moustique qui semble correspondre aux descriptions de l'Aedes albopictus (rayures blanches), il est tout de même recommandé de faire appel aux instances compétentes ou aux secours.Sachez tout de même que "l’espèce n’est pratiquement pas identifiable par un non-professionnel". Il faudra une observation sous la loupe par un spécialiste pour l’identifier avec certitude...