Le Luxembourg contraint de recruter des infirmiers à l'étranger

PAS ASSEZ D'INFIRMIERS FORMÉS AU LUXEMBOURG

Dans une réponse à une question parlementaire d'André Bauler (DP), les ministres Lydia Mutsch et Claude Meisch ont expliqué que le nombre d'inscrits en première année de formation infirmière "a augmenté régulièrement depuis 2010" au Lycée Technique pour Professions de Santé. De 512 étudiants lors de l'année 2010-2011 à 633 en 2017-2018.. Un ratio qui montait à. Ces deux chiffres se sont dégradés depuis 2012, après une forte amélioration.Pourtant, les ministres le concèdent,En effet, entre un quart et un tiers seulement des diplômés du secondaire infirmier poursuivent en BTS. Et ceux-là n'enchaînent pas toujours avec une spécialisation de deux ans supplémentaires. L'exigence théorique de la formation, le niveau de langue ou encore les profils recherchés peuvent l'expliquer.Entre 2013 et 2017, 307 individus diplômés au Luxembourg ont obtenu une autorisation d'y exercer.: 406 en Belgique, 733 en Allemagne et 1.466 en France (sans compter les 150 issus d'autres pays). Des statistiques qui comprennent les résidents et ressortissants luxembourgeois diplômés à l'étranger.Avec l'accroissement de la population et le vieillissement des générations 60-70, le nombre de prises en charge est amené à augmenter dans un futur proche. Le gouvernement a lancé des travaux pour y remédier. Son but "serait de former davantage d'infirmiers/infirmières au Luxembourg afin de mieux répondre aux besoins de la population résidente".Cela devrait passer par une meilleure mise en avant de la formation luxembourgeoise. Un des objectifs sera d'encourager les diplômés infirmiers à se tourner vers une spécialisation plutôt que d'entrer directement dans la vie active après le BTS. Une "augmentation" voire "une adaptation des indemnités proposées aux étudiants en formation de spécialisation" est notamment envisagée.