Les Luxembourgeois friands de politique... mais pas de politique belge !

© TNS-Ilres

Un chiffre vaut parfois mieux qu'une longue explication: 85% de la population résidente au Grand-Duché (Luxembourgeois et étrangers) se disent intéressés par l’actualité politique du pays, selon la dernière étude TNS-Ilres Parmi eux, les Luxembourgeois se sont déclarés "fortement intéressés" à hauteur de 55%. MaisDes chiffres très élevés, qui retombent dès lors qu'il est question de l'actualité politique... en Belgique. Ainsi, la population résidente au Luxembourg affiche clairement son désintérêt sur ce qu'il se passe à l'ouest de la frontière:Dans le détail, 22% des 518 personnes sondées affirment ne pas être du tout intéressés, 46% "plutôt pas intéressés", 29% "plutôt intéressés" et seulement 4% "fortement intéressés".La politique française et allemande, en revanche, intéresse beaucoup plus les résidents du Grand-Duché qui se déclarent intéressés à 59% (France) et 54% (Allemagne). Avec une différence notable: