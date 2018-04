Intervention de la police à la gare: "de la tension dans l'air mais pas d'incident"

Un TER Luxembourg-Metz annulé, une rame de substitution des CFL défectueuse, des usagers en colère et l'intervention de la police luxembourgeoise: un cocktail explosif en théorie mais qui, apparemment, l'était moins dans la pratique.C'est du moins, ce que le porte-parole de la police, Frank Stolz, nous a déclaré jeudi. Contacté par nos soins, il a insisté sur le fait que la police n'a pas été "envoyéesur place."Le commissariat se trouvant à deux pas des quais, la police était déjà présente dans l'enceinte de la gare" nous a-t-il expliqué.Rappelons que le communiqué du Grand Est paru mercredi décrivait des usagers "choqués" par l'intervention de la police à la gare le 23 avril.La police était donc tout simplement déjà sur les lieux? Oui et non puisque "deux patrouilles se trouvaient déjà dans la gare et qu'une patrouille supplémentaire a été appelée".D'après le porte-parole de la police, "les usagers étaient agités et il y avait de la tension dans l'air. Certains passagers ne voulaient pas sortir du train alors que les CFL avaient annoncé qu'il ne partirait pas. Les agents de sécurité de la gare ont donc fait appel aux agents de police".Le genre de situation qui peut facilement dégénérer et pourtant, Frank Stolz l'assure, il n'y pas eu d'incident entre les voyageurs et les agents de police.La police aurait fait un travail d'encadrement, pour éviter les débordements. "Ce n'est pas notre travail de sortir les usagers du train" nous a-t-il lancé.En soi, ça semble tout expliquer sauf une chose:pointée du doigt par le Président de la région Grand Est.A cela, M. Stolz nous a répondu que "le maître-chien était présent ce jour-là dans le cadre de patrouilles normales" et qu'il n'a pas été dépêché sur place pour les besoins de cette intervention.Il nous a assuré que la police "n'envoie pas une brigade canine dans des situations pareilles. Il ne s'était rien passé". D'après lui, la situation se serait calmée dès que les usagers ont pu monter dans un autre train.En d'autres mots, circulez, il n'y avait... pas grand chose à voir.