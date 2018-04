Des usagers "choqués" par l’intervention de la police luxembourgeoise à la gare

La gare de Luxembourg-Ville a connu une très grande affluence d’usagers venant de la France et d’ailleurs lundi lorsqu’une liaison TER entre le Luxembourg et Metz a été annulée.

Ajoutez à cela un incident technique qui aurait touché une rame de substitution des CFL et vous avez des usagers "agités" comme l’indique le communiqué de la région Grand Est.

Toujours d’après le même communiqué, la police luxembourgeoise et une brigade canine auraient été dépêchées sur place "pour maintenir le calme".

Cependant, cette intervention "pour pallier les défaillances techniques d’un train luxembourgeois et d’un mouvement social français a particulièrement choqué les usagers" et aurait même "fait monter la tension d’un cran".

Jean Rottner, le Président de la Région Grand Est, a dès lors demandé une réunion de travail avec le ministre du Développement durable et des Infrastructures luxembourgeois, François Bausch.

Celle-ci devrait permettre de "définir une méthode, des objectifs et des moyens pour faciliter la vie et les conditions de transports des usagers sur l’axe entre le Luxembourg et la Lorraine".