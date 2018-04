Les infractions contre les personnes sont en baisse depuis 4 ans!

© Police Luxembourg

C'est LA bonne nouvelle de la journée: cela fait quatre ans que les chiffres sont en baisse. En effet, en 2013, on avait recensé 8.233 infractions contre les personnes contre 7.568 en 2017. Une baisse significative mais surtout constante.Une nouvelle qui sera bien accueillie par les résidents du Grand-Duché puisque, comme l'assure la police luxembourgeoise, "cette baisse se reflète dans toutes les catégories: les meurtres et assassinats, les violences envers les personnes, les atteintes aux mœurs, les diffamations, calomnies, injures ainsi que les violations de la vie privée".Les chiffres qui rassurent sont ceux des viols et des interventions dans le cadre de violences domestiques qui sont tous deux en baisse par rapport à l'année 2016.En ce qui concerne les viols, on est passé de 106 affaires à 84 entre 2016 et 2017. Le problème n'en est pas moins réel mais c'est le genre de progression que l'on veut.Pour ce qui est des cas de violences domestiques, on est passé de 789 interventions avec 254 expulsions en 2016 à 715 interventions et 217 expulsions en 2017.On ne sait pas pour vous, mais pour nous, cette nouvelle mérite le titre de "bonne nouvelle de la journée".