Le quartier de la gare bientôt sous haute surveillance?

© RTL Luxembourg

Raviver le sentiment de sécurité. C'est primordial pour les riverains de la zone comme l'a encore rappelé Maurice Bauer, conseiller communal du CSV, vendredi après-midi dans sa question parlementaire.En soi, il s'est surtout intéressé aux dires d'Etienne Schneider qui a déclaré que son ministère avait entamé des discussions avec la Ville de Luxembourg "afin de placer les quartiers un peu plus chauds sous vidéosurveillance".Et devinez quoi? Le quartier de la Gare, bien que la situation se soit "largement calmée" d'après le ministre, est dans sa ligne de mire.En effet, il a été très concret dans son interview avec nos collègues de la télévision en parlant de caméras de surveillance et en expliquant que "tout le quartier"serait visé.Ne vous méprenez pas, on parle ici d'une extension de la surveillance puisque comme l'a assuré M. Schneider le mois dernier, "la Police Grand-Ducale garantit une présence permanente dans le quartier de la Gare et réalise beaucoup d'arrestations en flagrant délit".La question de la vidéosurveillance dans le quartier de la Gare a donc été soulevée et des discussions seraient même en cours.Cependant, que les riverains se rassurent, M. Schneider a promis qu'une discussion serait amorcée afin de savoir si les habitants du quartier veulent de la vidéosurveillance.Parce que des caméras de surveillance, comme l'a si bien dit le ministre, signifie que "tout le monde sera filmé".