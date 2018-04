Après deux accidents mortels cette année, quel avenir pour la N12?

Un nouvel accident mortel entre Dondelange et Bour (08.03.2018) C'est le deuxième de l'année à cet endroit.

l’élimination des obstacles,

la mise en place de dispositifs de retenue et de radars,

le remplacement de la couche de roulement,

le changement des limitations de vitesse,

les interdictions de dépassement.

On se souvient des deux accidents mortels qui ont eu lieu sur la N12 entre Dondelange et Bour.Le premier s'est produit au début du mois de janvier et le deuxième au début du mois de mars . Ils ont coûté la vie à deux automobilistes.Tous deux avaient percuté un arbre de plein fouet ce qui avait amené un député à poser des questions à ce sujet. En effet, la présence d'arbres le long de la route continuait d'inquiéter François Bausch a adressé le problème mardi dans une réponse parlementaire en expliquant que les "points noirs" ou endroits accidentogènes sont étudiés par un groupe de travail mis en place en 2009.Celui-ci devrait traiter les deux accidents mortels qui sont survenus sur la N12 "dès que l'analyse techno-judiciaire sera disponible".Si la dangerosité du tronçon qui a fait déjà fait deux morts cette année n'a pas encore été reconnue, on connaît déjà les mesures qui pourraient être mises en place si elle finissait par l'être.Le ministre a énuméré les mesures qui sont prises dans le cas ou une route est considérée comme accidentogène:Si toutes ces mesures ne se prêtent pas nécessairement à régler le problème rencontré sur la N12 cette année, certaines d'entre-elles pourraient contribuer à réduire les risques d'accident.