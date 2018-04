Braquage d'une bijouterie à Luxembourg-Ville Les braqueurs n'étaient pas connus des services de police luxembourgeois X Luxembourg Luxembourg





© Police Grand-Ducale C'est ce qu'a révélé le ministre de la Sécurité intérieure, Etienne Schneider, jeudi après-midi.

Des hommes ont pris une bijouterie d'assaut à le 20 mars et ont ensuite été appréhendés au sud de la France par les autorités françaises.



D'après de nombreuses informations concordantes, les hommes étaient suivis par la police française depuis des mois ce qui a soulevé des questions concernant les services de police luxembourgeois.



Etienne Schneider a déclaré jeudi qu'au moment des faits, la police luxembourgeoise ne disposait d'aucune information "selon laquelle les personnes soupçonnées d'avoir commis le braquage de la bijouterie à Luxembourg auraient fait l'objet de mesure d'observation de la part des autorités françaises".



Le ministre a expliqué que "dès la mise en oeuvre des recherches concernant les auteurs du braquage, le Centre National de la Police grand-ducale a transmis à ses homologues français, belge et allemand toutes les informations disponibles afin de les sensibiliser à la recherché du véhicule utilisé lors de l'infraction".



Enfin, il a insisté sur le fait que "la collaboration entre les autorités françaises et luxembourgeoises dans cette affaire ont permis l'interception des auteurs moins de vingt-quatre heures après la commission des faits par les autorités françaises".