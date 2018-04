Les surpuissants radars "tourelles" vont-ils être installés au Luxembourg ?

MISE À JOUR OU REMPLACEMENT DES RADARS ?

Il faudra attendre un peu pour obtenir une réponse mais François Bausch, le ministre du développement durable et des Infrastructures, n'y coupera pas. C'est le député DP Gusty Graas qui évoque cette possibilité, une semaine après l'installation à Thionville d'un radar surpuissant, que l'on vous a présenté en vidéo.



Terreur des automobilistes, ce radar "tourelle" est capable de flasher jusqu'à 32 véhicules simultanément, que ce soit une voiture, un poids-lourd ou une moto, avec une distance de portée atteignant les 40 mètres de face, et les 80 mètres "de dos", et ce sur près de 8 voies différentes !Mais ce n'est pas tout. Ses capteurs permettent d'identifier "le franchissement d'un feu rouge, la circulation sur les voies interdites, les dépassements interdits, l’inter-distance, la basse vitesse, les obligations de tourner à gauche ou à droite, le téléphone au volant ou le non port de la ceinture de sécurité..." assure la brochure du fournisseur. On peut ajouter aussi l'utilisation du téléphone au volant.S'il s'avère que ces radars inspirent le Luxembourg, la question est de savoir si une simple mise à jour des logiciels des dispositifs existants est suffisante pour élargir leurs fonctions (ce dont on doute fortement), ou s'il faudra commander spécialement ces radars surpuissants.