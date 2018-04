Près de 2.000 étudiants ont quitté le Limpertsberg

À QUAND LA DÉLOCALISATION?

On en parle depuis des mois: le quartier du Limpertsberg a besoin d'un "soulagement". Les arguments restent les mêmes: trop de trafic, trop de voitures et ... trop d'étudiants.C'est le troisième argument qui a récemment été mis en exergue par les députés du CSV. Ils ont pointé du doigt l'arrivée de près de 300 élèves sur le campus du lycée Vauban après les vacances de Pâques.L'idée étant de soulager le quartier et de délocaliser progressivement les écoles qui y sont installées, on comprend la confusion.Claude Meisch s'est expliqué en insistant tout d'abord sur le fait que depuis la rentrée 2017, "un solde de 1950 élèves" a quitté le Limpertsberg, " à savoir 800 élèves de l’École française (primaire) et 1400 élèves du Lycée Vauban".Pour ce qui est des "300" qui viennent de l'école fondamentale de l'International School Michel Lucius, des navettes ont été mises en place au Kirchberg et à Belair "afin d'éviter que les enfants soient amenés à l'école en voitures privées".Enfin, en ce qui concerne, deux nouvelles infrastructures sont prévueset dansquiSept longues années avant que ça se fasse donc... D'un autre côté, le ministre a annoncé qu'une autre école devrait quitter le Limpertsberg la même année : la Fräi-Öffentlech Waldorfschoul Lëtzebuerg.Si tout cela se faisait à temps, le quartier du Limpertsberg pourrait enfin connaître ce fameux "soulagement" en 2025, au grand plaisir des riverains du quartier.