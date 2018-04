Près de la moitié des détenus n'ont pas de cellule individuelle

Le ministre de la Justice, Felix Braz, a communiqué lundi des informations concernant les conditions d'emprisonnement des détenus à Schrassig.L'info à retenir: 45% des détenus n'ont pas de cellule individuelle. Cela signifie que près de la moitié des personnes condamnées n'ont pas droit à leur intimité.Pourtant, si l'on se fie à l'article 4 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 , "les détenus sont réunis par groupes sous surveillance, pendant le jour,".Ce même article prévoit tout de même une réserve :"l'usage de chambres communes est autorisé pour des raisons tenant au fonctionnement de l´établissement ou à la personnalité des détenus concernés".Comme prévu par la loi, c'est le directeur de l'établissement qui décide de l'attribution des cellules communes. C'est lui qui détermine qui partagera une cellule et donc indirectement qui n'aura pas à le faire.En effet, si 45% des détenus doivent partager leur cellule, cela signifie également que 55% d'entre-eux ont une cellule individuelle.L'attribution de ces cellules individuelles n'est pas réglementée par la loi et doit donc fonctionner sur un principe interne.S'il est difficile d'en savoir plus à ce sujet, le ministre de la Justice s'est voulu rassurant quant à l'hygiène du centre pénitentiaire et de ses détenus."Des inspections sont régulièrement effectuées par le médecin-fonctionnaire... les prisonniers ont accès à toute sorte d'articles d'hygiène à l'épicerie de la prison".Qu'en pensez-vous?