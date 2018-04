Chaque année, un nouveau frontalier sur sept est Luxembourgeois

Dans son avis 2018, la Fondation Idea, calculs à l'appui, montre que de plus en plus de Luxembourgeois quittent le pays, s'installent derrière les frontières et deviennent des travailleurs frontaliers.

© Fondation Idea

L'IMMOBILIER, UNE RAISON D'ALLER VIVRE AILLEURS

Dans son rapport , la Fondation note qu'entre 2014 et 2017, "14% des créations nettes d'emplois frontaliers concernent des salariés de nationalité luxembourgeoise".les 180.000 frontaliers que comptaient le pays, soit 4,1% du total. En 2013, ce contingent de frontaliers luxembourgeois ne représentait que 2,7% du total.Dans le détail, ils étaient 2.740 à s'être installés en Belgique et en Allemagne et 1.890 en France.Quelques lignes plus loin, la Fondation relève que "le Comité européen du risque systémique, le FMI et l’OCDE se sont récemment "inquiétés" de l’impact de la croissance ininterrompue des prix de l’immobilier sur l’endettement des ménages". Est-ce une raison suffisante pour investir derrière la frontière, là où les prix sont plus raisonnables ?Pour Vincent Hein, de la Fondation Idea, l'immobilier est évidemment un facteur. "En 2010, le Liser avait réalisé une étude qui démontrait que lorsque les résidents actifs du Luxembourg, toutes nationalités comprises, quittaient le pays pour s'installer derrière les frontières, c'était principalement pour obtenir un bien immobilier plus grand".Une étude basée sur des chiffres des années 2001 à 2007, ce qui en fait une étude ancienne, mais dont la pertinence reste de mise si l'on se fie à la hausse continue des tarifs de l'immobilier.Vincent Hein rappelle que ces données, qui ciblent exclusivement les salariés frontaliers originaires du Grand-Duché, omettent une part des "sortants". Car derrière eux, il y a souvent des inactifs, comme des enfants ou des étudiants, sans compter les travailleurs indépendants, qui quittent le pays pour s'installer dans les régions limitrophes. "C'est là qu'on voit que la Grande Région prend forme et a de moins en moins de frontières", conclut-il.