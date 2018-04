Le démontage de la Chapelle du Mudam fait polémique

"M. BETTEL N'A PAS LE COURAGE DE ME PARLER"

SUZANNE COTTER "N'A DONNÉ AUCUNE RAISON VALABLE"

"J'ai franchement toujours du mal à y croire..." Au surlendemain de l'annonce faite par le premier ministre et ministre de la Culture Xavier Bettel, qui a confirmé que la fameuse Chapelle exposée au Mudam sera démontée dans un mois , Wim Delvoye, l'artiste en question, n'a pas caché sa déception à nos confrères du Quotidien. L'artiste belge, qui se dit "indigné", s'en prend au premier ministre: "M. Bettel reste sourd à mes appels. Il n'a pas le courage de me parler. Et son assistant semble très nerveux dès que je le sonne!".Depuis 2006, cette oeuvre commandée spécialement par le musée et qui a connu un énorme succès au Luxembourg, avait pris une place majeure, si ce n'est principale, au sein du Mudam."On assiste à une entreprise de destruction. L'idée est de balayer les anciennes traces" continue Wim Delvoye. "En la démontant, le Mudam va la détruire." L'artiste s'en prend ainsi à la nouvelle directrice du musée, Suzanne Cotter, laquelle a remplacé Enrico Lunghi en octobre dernier. Celle-ci a expliqué vouloir remplacer la Chapelle par l'atelier des enfants."C'est quoi cette histoire d'activités pédagogiques? Soyons sérieux! (...) Elle (ndlr: Suzanne Cotter) a l’air professionnelle, mais n’a donné aucune raison valable, à mon sens, pour retirer l’œuvre des salles du musée. Eu Europe, on est plus sérieux avec les établissements d'art. Ce ne sont pas des garderies!" a taclé l'artiste, qui a également confié à nos confrères de Paperjam : "Je ne la connais pas encore, et je voulais m’entretenir avec elle au sujet des raisons de ce démontage. Mais Madame Cotter est très souvent en déplacement et n’est pas facilement joignable."Pour Wim Delvoye, cette décision risque d'être très impopulaire au Grand-Duché et va même changer ses rapports avec le Mudam."J'avais songé qu'après ma mort, le Mudam pourrait recevoir certaines de mes créations. Depuis la mi-mars, j'ai changé mon testament... Le Luxembourg n'a pas seulement perdu une Chapelle, mais, je pense, beaucoup plus à long terme".