Grosse mobilisation pour l'abolition de la liste de chiens dangereux

Son but: modifier la loi du 9 mai 2008 et plus spécifiquement le paragraphe relatif aux chiens susceptibles d'être dangereux.Il faut savoir qu'actuellement, cinq races sont considérées comme dangereuses au Luxembourg: les chiens de race Staffordshire bull terrier, Mastiff, American Staffordshire terrier, Tosa et les "pit-bulls".Et ce statut va de pair avec des obligations telles que des cours théoriques et des cours de dressage à suivre obligatoirement par le "détenteur" et l'animal.La pétitionnaire demande à ce que cette liste de races dangereuses disparaisse de la loi "tout en gardant les cours... mais pour tout chien qui est susceptible de présenter un danger pour les personnes indépendamment de sa race".Dans ce cas de figure, tout chien particulièrement agressif signalé à l'administration des vétérinaires devra être "contrôlé par un expert en cynotechnie", lequel décidera si des cours s'imposent. Des cours qui seraient à charge du détenteur de l'animal.L'intérêt? Responsabiliser les détenteurs de chiens peu importe la race. La pétition a d'ores et déjà dépassé la barre des 2.200 signatures et reste ouverte aux signatures jusqu'au 5 mai 2018.Autant dire que le seuil des 4.500 signatures est atteignable. Rappelons que c'est le seuil exigé afin de provoquer un débat public sur la question à la Chambre des députés.La pétition est à consulter ici.



