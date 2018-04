Les ressortissants luxembourgeois sont-ils en sécurité au Sahel?

Au début du mois de mars, l'ambassade française au Burkina Faso avait été prise d'assaut par des terroristes qui ont ouvert le feu et fait huit morts.L'ambassade luxembourgeoise se trouvant à proximité, Xavier Bettel avait alors assuré qu'aucun citoyen luxembourgeois n'avait été blessé.Cependant, ce genre d'attaque a soulevé des questions sur la sécurité des ressortissants luxembourgeois qui se trouvent actuellement dans la région du Sahel.Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, on compte actuellementdont "les agents du MAE et de LuxDev, leurs familles ainsi que des policiers et militaires déployés dans le cadre des missions UE".Et d'après le ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn, et le ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, Romain Schneider, le gouvernement a décidé le 3 mars "de mettre à disposition les ressources requises pour renforcer la sécurisation de nos missions".Ils poursuivent, "plusieurs mesures ont déjà été entreprises ces dernières années pour renforcer la sécurité des missions diplomatiques luxembourgeoises à l'étranger".Parmi ces mesures, il a mentionné:et unLes ministres ont également insisté sur le fait que si menace tangible il y a, des instances de coordination existent au niveau européen pour évacuer les citoyens ressortissant d'un pays de l'UE.Alors est-ce suffisant pour garantir la sécurité des ressortissants luxembourgeois dans ces pays? A vous d'en juger.