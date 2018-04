Affaire Skripal L'ambassadeur du Luxembourg retourne demain à Moscou Luxembourg Luxembourg





L'ambassadeur du Luxembourg à Moscou avait été rappelé au pays la semaine dernière "pour consultations".

Alors que la Russie a annoncé une série de mesures à l'encontre des pays qui ont expulsé des diplomates russes ou qui ont rappelé leurs ambassadeurs après l'empoisonnement en Angleterre de l'ex-espion russe, certains pays y ont échappé.



En effet, aucune mesure n'a encore été annoncée par Moscou à l'encontre du Luxembourg, de Malte, de la Bulgarie et du Portugal qui ont tous rappelé leur ambassadeur.



Pourtant, le gouvernement luxembourgeois avait annoncé souscrire "à l'analyse du gouvernement du Royaume-Uni selon laquelle il est hautement probable que la Fédération de Russie soit responsable de cet acte et qu'il n'existe pas d'autre explication plausible".



Cependant, n'ayant expulsé aucun diplomate russe, il faut croire que le Grand-Duché est parvenu à s'éviter les foudres de la diplomatie russe.



De plus, d'après nos informations, l'ambassadeur du Luxembourg repartira mercredi pour reprendre ses fonctions à Moscou.



Un indicateur du fait que les relations diplomatiques entre la Russie et le Grand-Duché sont restées intactes? Seul l'avenir nous le dira.