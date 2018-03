Pas de Taser pour la police luxembourgeoise

Interpellé au sujet du port de pistolet à impulsion électrique ou "Taser", le ministre de la Sécurité intérieure a confirmé que les policiers luxembourgeois n'en seront pas équipés, du moins pas dans un futur proche.



La question avait déjà été posée en novembre dernier et à nouveau cette année par des députés qui semblent penser que l’introduction des tasers serait bénéfique pour les forces de l’ordre.



Il faut savoir que de l'autre côté de la frontière allemande, la police de Trèves vient d'achever une période d'essai d'un an avec ces fameux pistolets électriques.



En effet, des pistolets Taser ont été mis à disposition des effectifs de la police qui auraient tiré un bilan positif de l'expérience.



D'après les informations relayées dans la presse allemande, le directeur de la police de Trèves serait en faveur d'une mise à disposition de tasers "le plus rapidement possible". Un enthousiasme qui n'est pas partagé par le ministre luxembourgeois.



Il a insisté sur les ressources nécessaires afin de former les policiers luxembourgeois à utiliser un taser et sur la "charge conséquente d'équipements et armements" que porte déjà le personnel de la Police Grand-Ducale.



En conclusion, Etienne Schneider a affirmé que "la Police grand-ducale n'entend actuellement pas introduire une arme de service supplémentaire".



Bon à savoir: à titre de moyens non-létaux , les policiers luxembourgeois disposent à ce jour de Tonfa et de spray OC. Le Taser a été mis à disposition de l'Unité spéciale de la Police Grand-Ducale uniquement.