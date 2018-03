Divorce: ce qui pourrait bientôt changer au Luxembourg

IRRÉMÉDIABLE OU MUTUEL

le divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales

le divorce par consentement mutuel

UN NOUVEAU JUGE

LE TRIO DE RÉFORMES

Le projet de loi 6996 qui doit réformer le divorce au Luxembourg va être discuté à la Chambre des députés mardi. Il doit rendre la procédure de divorce plus rapide, plus efficace, moins coûteuse et poser un nouveau cadre pour l'autorité parentale.Une réforme qui prévoit deux causes de divorce:Une nouveauté qui prévoit une période de réflexion qui ne peut pas dépasser trois mois, renouvelable une fois.Une alternative qui existait déjà mais dont les conditions vont changer. Actuellement, ce genre de divorce n'est possible qu'après deux ans de mariage et si chacun des époux est âgé d'au moins 23 ans. Deux points qui devraient être abolis.Letel qu'il existe aujourd'hui devrait disparaître. Pour l'instant, il concerne les cas où un époux a commis une violation grave.La notion de faute pourrait être conservée dans les cas qui impliquent une condamnation ou des infractions pénales telles que la violence domestique. Cependant,La réforme devrait créer un nouvel organe judiciaire:ou JAF. Un juge qui se voudra " plus proche des citoyens ".Du divorce proprement dit à l'exercice de l'autorité parentale en passant par l'autorisation de mariage de mineurs, le juge aura des compétences très précises. Il deviendra l'organe judiciaire de référence en matière de divorce et de l'autorité parentale.D'autres questions telles que le droit des enfants, le rachat des droits de pension et l'attribution de la pension alimentaire et sa durée restent à discuter.Trois autre réunions sont encore prévues à la Chambre des députés la semaine prochaine. Le but étant de réaliser les travaux nécessaires avant l'été 2018.La réforme du divorce fait partie d'un trio de réformes (menace terroriste, régime pénitentiaire) qui seront au centre de l'attention des députés luxembourgeois les prochaines semaines.