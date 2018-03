Et si c'était interdit de fumer aux arrêts de bus?

Déposé le 20 mars 2018 à la Chambre, le texte n'a pas encore été approuvé et reste en examen de recevabilité. Un examen que la pétition devrait passer, pas que cela change quoi que ce soit aux règlements en place.Malgré tout, l'idée de la pétitionnaire ouvre un débat intéressant concernant le tabagisme passif et ce que l'on peut considérer comme un endroit public.Rappelons que la loi de 2006 a implémenté une interdiction de fumer dans les endroits publics.En 2014, cette loi a été renforcée à l'aide d'une liste d'endroits où il était interdit de fumer. Seul problème:Rappelons également qu'en août 2017, de nouvelles interdictions avaient été mises en place via une nouvelle loi anti-tabac . Parmi les nouvelles réglementations, on retrouvait l'interdiction de fumer sur les aires de jeu.Le but étant de réduire le tabagisme passif mais également d'éviter d'exposer les enfants à une image devenue trop courante: des adultes qui fument.Alors peut-on transposer cette préoccupation au arrêts desservis par les transports publics? Une chose est sûre, nombreux sont les étudiants qui se rendent à l'école ou au lycée en bus. La pétition, bien qu'elle doive encore être approuvée, pose des questions intéressantes sur la réglementation du tabagisme au Grand-Duché. Et vous, vous en pensez quoi?