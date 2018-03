Le message du Grand-Duc aux frontaliers

Le Grand-Duc Henri a profité du dîner de gala à l'Elysée pour adresser quelques mots aux Français qui travaillent et qui vivent au Luxembourg.

Invité à l'Elysée, le Grand-Duc Henri a pris la parole pour témoigner sa reconnaissance aux Français "qui contribuent au développement économique, social ou culturel" du Luxembourg.Ne faisant aucune distinction entre les frontaliers et les Français installés au Luxembourg: "qu'ils soient installés chez nous ou qu'ils traversent nos frontières au quotidien dans des conditions de circulation parfois difficiles, chose à laquelle nous devons remédier ensemble".Il a adressé un message chaleureux aux Français et aux frontaliers tout en abordant la problématique du trafic transfrontalier.Un problème qui concerne autant les frontaliers que les résidents luxembourgeois et qui devra être solutionné "ensemble".Vous pouvez consulter les photos de la soirée ici.