L'entraînement des pompiers professionnels, comme si vous y étiez

Les stagiaires que vous pouvez voir sur ces clichés ont commencé leur formation en décembre 2017 et s'entraîneront encore pendant un peu moins de deux ans.Depuis décembre, ces candidats ont participé à des entraînements variés qui se déroulent au sein de deux casernes: celle de Luxembourg-Ville et celle de Junglinster.Contacté par nos soins, un responsable de l'Administration des services de secours nous a expliqué que la caserne de Luxembourg-Ville se charge de l'entraînement incendie-sauvetage et que celle de Junglinster forme les candidats au secours à personne.Les aspirants-pompiers ont été séparés en deux groupes qui alternent entre les formations dans les deux casernes et d'autres formations dans le milieu hospitalier.Ils deviendront, au bout de deux ans, des pompiers professionnels qui feront alors partie du "nouveau grand corps national de secours" qui devrait voir le jour le 1er juillet 2018.Cédric Gantzer, chargé de communication auprès de l'Administration des services de secours, nous a confié mercredi que dans le cadre de la réforme à venir "des pompiers seront recrutés".D'ailleurs, les services de secours, recherchent actuellement quatre pompiers professionnels qui pourraient intégrer le corps de pompiers sous peu. Voyez plutôt.