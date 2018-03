Quels risques pour le consommateur luxembourgeois?

Une question urgente posée mardi par Octavie Modert, députée CSV, au ministre de l'Agriculture et à la ministre de la Santé.

LE DIVORCE AVEC DELHAIZE ET COLRUYT

© AFP

UNE DÉPUTÉE S'EN MÊLE

Un abattoir a été fermé à Bastogne la semaine dernière suite à de nombreuses infractions constatées lors d'une perquisition visant le groupe Viveba.L'entreprise auraitet une grande partie des produits contrôlés n'auraient pas été aux normes.Vendredi dernier,annonçait une "et le groupe Veviba" et rappelait des produits sur le marché luxembourgeois.allait encore plus loin en déclarant "qu'auprès des différents abattoirs du groupe Verbist".

Enfin, mardi matin, une députée a interpellé les ministres de l'Agriculture et de la Santé à ce sujet.



Dans sa question parlementaire, dont le caractère urgent a été reconnu par la Chambre des députés, elle a demandé à savoir dans quelle mesure le Luxembourg était touché par "ce scandale sanitaire".



Elle a également posé deux questions brûlantes à savoir, existe-t-il un risque de santé pour le consommateur luxembourgeois, et du bétail d'origine luxembourgeoise a-t-il été abattu à Bastogne?



Des questions auxquelles les consommateurs de viande voudront assurément des réponses.



LE GOUVERNEMENT INTERVIENT

Le gouvernement luxembourgeois a communiqué mardi après-midi que "tous les produits en provenance de la firme Veviba de Bastogne doivent être considérés comme suspects ou frauduleux".

D'autres produits risquent donc d'être retirés du marché "y compris les produits fabriqués sur base de tels produits, sachant que la plupart des supermarchés ont déjà retiré tous ces produits de leurs rayons".