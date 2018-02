Le Luxembourg est perçu comme un des pays les moins corrompus au monde

L'organisation publie chaque année un classement mondial de la perception de la corruption dans 180 pays, sur une échelle allant de 0 (où le pays est perçu comme très corrompu) à 100 (où le pays est perçu comme très peu corrompu).Les Etats compris dans cette étude sont évalués par des experts d'organisations telles que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement ou la Fondation allemande Bertelsmann.La Nouvelle-Zélande a reçu le plus de points (89 points) et est donc perçue comme le pays le moins corrompu de la liste.Suivent le Danemark (88), la Finlande, la Norvège, la Suisse (85), Singapour, Suède (84) et le Canada qui est ex æquo avec le Luxembourg (82).Cela positionne le Luxembourg en 8e position du classement qui est donc perçu comme un des pays les moins corrompus au monde.Au bas du classement, on retrouve le Yémen (16 points), le Soudan, l'Afghanistan (15), la Syrie (14), le Soudan du Sud (12), et la Somalie (9) qui occupe le 180e place du classement.Bon à savoir: la France se trouve à la 23e place du classement, la Belgique se trouve à la 16e place (ex æquo avec les Etats Unis), l'Allemagne se trouve à la 12e place et la Russie à la ... 135e place du classement.RTL avec AFP