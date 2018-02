Découvrez le nouveau "joujou" de l'armée luxembourgeoise

© Lëtzebuerger Arméi L'appareil est lancé. © Lëtzebuerger Arméi © Lëtzebuerger Arméi Previous Next

L'armée luxembourgeoise a présenté ce nouvel appareil à travers les réseaux sociaux et en aurait fait l'acquisition en janvier 2018.Il s'agit d'un drone baptisé "Raven" qui est capable de voler sur une distance de 10 kilomètres et qui nécessite un simple lancer... de la main.En effet, le drone est lancé à la main et c'est ensuite un moteur électrique qui prend le relais. L'engin peut voler à une vitesse comprise entre 32 à 81 km/h et peut rester en l'air pendant 90 minutes.Rassurez-vous, "Raven" n'est pas une arme. Par contre, le drone est équipé d'une caméra et devrait être utilisé dans le cadre de missions de reconnaissance. Voyez plutôt.