Classement Unicef Il fait bon naître au Luxembourg Luxembourg Luxembourg





© Domaine Public Le Grand-Duché se trouve en haut du dernier classement Unicef en matière de santé et d'éducation.

D'après Unicef, les enfants nés au Luxembourg encourraient peu de risque de mort prématurée.



En effet, seul 1 enfant sur 667 décéderait dans son premier mois de vie au Grand-Duché.



Devançant le Luxembourg au classement on retrouve: le Japon et l'Islande (1 sur 1000), Singapour (1 sur 909), la Finlande (1 sur 833), l'Estonie et la Slovénie (1 sur 769 et Chypre (1 sur 714).



LES NOUVEAUX-NÉS EN DANGER

Des chiffres qui contrastent énormément avec ceux des pays les plus à risque parmi lesquels huit de trouvent en Afrique sub-saharienne: Centrafrique (1 sur 24), Somalie, Lesotho, Guinée-Bissau et Soudan du Sud (1 sur 26), Côte d'Ivoire (1 sur 27), Mali et Tchad (1 sur 28).



Dernier du classement, le Pakistan enregistre une moyenne horrifiante d'un nouveau-né sur 22 qui meurt dans les premiers 28 jours de vie.



"ON LES LAISSE TOMBER"

En effet, ce rapport ne vise malheureusement pas à flatter le système de santé des pays riches mais bien à dénoncer les risques "alarmants" de mort prématurée des nourrissons nés dans des pays pauvres.



"Sachant que la majorité de ces décès pourrait être évitée, nous laissons clairement tomber les bébés les plus pauvres du monde" a affirmé Henrietta Fore, directrice générale du Fonds des Nations unies pour l'enfance.



Bon à savoir: en France, 1 bébé sur 416 décède pendant son premier mois de vie.