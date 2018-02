Faits divers L'accident sur l'A6 d'hier a fait deux blessés Luxembourg Luxembourg





© Domingos Oliveira/photo d'illustration L'accident qui a paralysé l'A6 mardi dès 17h30, a fait deux blessés. Quatre véhicules étaient impliqués dans le carambolage.

On en sait plus sur l'accident de l'A6, qui s'est produit hier entre la sortie Bridel et la sortie Mamer-Capellen, en direction de la Belgique. Si les premières informations faisaient état d'une collision entre deux véhicules, il s'avère finalement que quatre voitures étaient impliquées dans ce gros carambolage.



Selon la police, le premier véhicule a freiné à l'approche d'un bouchon. Deux voitures qui le suivaient de près sont parvenues à freiner à temps, mais ça n'a pas été le cas de la quatrième voiture, qui a percuté violemment les trois précédentes autos.



Un hélicoptère de Luxembourg Air Rescue s'était rendu sur place, ainsi que cinq camions de pompiers et cinq ambulances. Finalement, l'accident a fait deux blessés qui n'ont pas été transportés par l'hélicoptère. Leurs jours ne sont pas en danger, d'après la police.



L'accident et l'intervention des secours ont provoqué plusieurs kilomètres de bouchon jusqu'à environ 20h.