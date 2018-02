Faillite du magazine Luxuriant : "On s'est voilé la face"

Le numéro de décembre 2017 sera finalement le dernier. Après dix ans d'existence, Luxuriant disparaît du petit monde médiatique luxembourgeois.



Spécialisé dans la mode et la culture, ce mensuel gratuit a subi ces dernières années une baisse d'intérêt des annonceurs. Il a aussi "clairement manqué le virage du numérique" avoue son rédacteur en chef, Sébastien Vécrin, qui s'est confié à RTL - 5minutes.



"IL N'Y A PAS DE PLACE POUR TOUT LE MONDE" À LUXEMBOURG

"On s'est voilé la face. Nos clients fidèles ont réduit leur budget chaque année et on a accumulé les dettes... L'époque où les bons de commande sortaient du fax sans qu'on n'ait rien à faire est révolue depuis un moment."



"Bien sûr, j'ai ce regret [de ne pas avoir misé sur le web] mais notre équipe est réduite à deux personnes, et faire du journalisme web de qualité ne s'improvise pas, d'autant plus que cela demande de gros investissements" nous explique le rédacteur en chef, qui sentait le vent tourner depuis trois ans.



Rédigé sur un ton jeune et décontracté, Luxuriant disposait "d'un lectorat grandissant, d'une visibilité toujours plus grande, d'une maquette et d'un contenu qui évoluaient de numéro en numéro", mais aussi d'un site internet qui lui servait essentiellement de vitrine.



Le magazine est aussi victime de la concurrence féroce qui règne dans la capitale en matière de magazines gratuits. "Clairement, je ne pense pas qu'il y ait de la place pour tout le monde. Parfois, ça se joue à deux ou trois pubs pour boucler un numéro" estime Sébastien Vécrin, qui reconnaît "avoir mis beaucoup trop d'affect dans ce produit."



"Ça fait longtemps que je passe de mauvaises vacances. Les victoires étaient des grosses victoires, mais les défaites étaient de grosses défaites."



PAUL SMITH EN EXCLU ET DAVID LACHAPELLE EN SLIP

A classer au rang des grosses victoires, il retiendra cette couverture exclusive au Luxembourg du styliste Paul Smith, lequel ouvrait sa boutique dans la capitale début 2015.



"On l'a eu à l'usure, se rappelle t-il. On était en bouclage et il nous a dit ok pour le lendemain à Londres. On a passé 4h chez lui, on a traité l'interview en trois heures et le soir je validais l'impression du magazine."



Il cite encore cette couverture improbable du photographe David LaChapelle, qui lui avait envoyé une photo de lui en "slip - chaussettes" aux côtés de son assistante dénudée et peinte en rose fluo. "Aujourd'hui, ce genre de choses se font davantage mais à l'époque, c'était plutôt avant-gardiste."



Appelé à se manifester, aucun repreneur n'a -pour le moment- présenté de garanties suffisamment sérieuses afin de permettre au magazine de survivre.





A few years back we asked boldly to David LaChapelle if he could pose in his underwear... and here they are. @LaChapelleland pic.twitter.com/JzP0hFUwD6 — Luxuriant Magazine (@Luxuriantmag) May 22, 2017