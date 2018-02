Les piétons sont le plus souvent responsables des accidents

TROP DE PIÉTONS IMPRUDENTS

DANS UN CAS SUR DEUX, L'AUTOMOBILISTE ROULE TROP VITE

UN MESSAGE : "RÉFLÉCHISSEZ"!

Depuis l'arrivée de l'hiver, une série noire dont le Luxembourg se serait bien passé frappe les piétons, de plus en plus victimes d'accidents mortels sur les routes du pays. En septembre dernier, le décès d'une piétonne sur le boulevard Royal avait choqué les habitants de la capitale et, en dépit de l'augmentation des contrôles de la police, cet accident a malheureusement été le premier d'une longue série, le dernier en date s'étant produit à Esch Pour réduire ces chiffres préoccupants, le ministre des Infrastructures François Bausch a annoncé il y a plusieurs semaines vouloir augmenter le nombre de "zones 30". Mais en plongeant dans les statistiques courant sur la période 2013-2016, le ministre en a ressorti une qui devrait faire réfléchir... les piétons.rapporte François Bausch, qui prend soin de préciser que "plusieurs causes peuvent être à l’origine de la même collision, notamment un comportement fautif partagé ou un cumul de plusieurs facteurs."Quoiqu'il en soit, trop de piétons ont visiblement tendance à se montrer imprudent, pensant probablement être prioritaire quelque soit la situation. Dans un cas sur deux, "le piéton fautif a traversé imprudemment" note ainsi le ministre.François Bausch rappelle à ce titre qu' "abaisser la vitesse de 50km/h à 30km/h ou à 20km/h permet de réduire sensiblement la distance d’arrêt des véhicules en cas de freinage d’urgence ainsi que les conséquences en cas de collision."Sans surprise, il apparaît que "87% des accidents ont eu lieu sur une route en milieu urbain",alors que 7% se sont produits sur une place publique ou un parking et 6% en dehors des agglomérations.Sur la base des chiffres courant sur la période 2012-2016, la majorité des victimes décédées étaient âgées de plus de 55 ans. Les victimes légèrement blessées étaient pour la plupart âgées de moins de 44 ans. Concernant les blessés graves, aucune tranche d'âge ne se distingue particulièrement.Dans le cadre de la campagne de sensibilisation actuelle, on retrouve le message "Gin süchlbar/Réfléchissez" sur les réseaux sociaux, sur les autobus RGTR et sur 45 panneaux routiers. Des brassards réfléchissants sont également distribués aux adultes et aux enfants, à côté des flyers.Rappelons enfin qu'un conducteur qui omet de s’arrêter devant un passage pour piétons lorsqu’un piéton marque au moins son intention de s’y engager risque une contravention de 145€ et une réduction de 2 points sur le permis de conduire.