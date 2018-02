Des centaines de vols décollent et se posent la nuit au Findel

UN TRAFIC AÉRIEN IMPORTANT LA NUIT

LES COMPAGNIES CARGO FONT DES EFFORTS

© Cargolux

Niederanven, Senningerberg, Munsbach, Hamm, Roodt-sur-Syre sont des communes qui vivent avec les nuisances sonores du Findel.Des nuisances qui semblent être condamnées à augmenter puisque, en 2017, l'aéroport national a établi un nouveau record en termes de transport de fret et de transport de passagers.Cela signifie que plus de personnes, d'avions et d'avions cargos ont transité par l'aéroport international de Luxembourg l'année dernière, de jour comme de nuit.En effet, si l'aéroport est ouvert de 6h00 à 23h00 officiellement, en jetant un œil aux chiffres qui nous ont été livrés par l'Administration de Navigation Aérienne, nous avons constaté que beaucoup de vols se faisaient de nuit au Findel.En décembre 2017, 551 vols se sont posés ou ont décollé de nuit (entre 23h00 et 6h00) à l'aéroport international de Luxembourg.Si l'on admet que ces allées et venues étaient constantes (rien n'est moins sûr), en moyenne, 18 vols sont passés par Findel chaque nuit en décembre 2017.Ces vols font, en moyenne, autant de bruit que les vols de jour , ce qui signifie que les nuisances sonores, bien que "conformes aux normes européennes", sont quasi-constantes pour les résidents de la zone.Contactée par nos soins, une représentante de Luxairport nous avait pourtant assuré qu'un "nombre limité de vols sont autorisés à atterrir ouà partir après 23h00 suite à des exceptions permises par la loi".Si les avions cargo sont souvent mal vus, la compagnie aérienne luxembourgeoise de fret aurait fait des efforts.En effet, d'après nos informations, Cargolux aurait investi 3 milliards d'euros afin de se procurer des Boeing 747-8, réputés comme "très silencieux".D'après une représentante de Luxairport, la flotte Cargolux compte actuellement 26 appareils dont 14 seraient des Boeing 747-8. Plus de la moitié de la flotte ferait donc partie de ces avions cargo plus discrets.Et si l'on se fie au dernier communiqué de Luxairport, Cargolux n'est pas seul dans ce cas: "en 2017, il n’était pas rare de voir les Boeing 747-8 flambant neufs de Qatar Airways positionnés sur le tarmac de l’aéroport de Luxembourg. Tout comme Cargolux, la compagnie qatarie a commencé à investir dans ces avions cargo très silencieux, qui viennent s’ajouter à sa flotte de Boeing 777 déjà particulièrement discrets. Atlas Air et Silk Way West Airlines utilisent déjà ces appareils modernes et silencieux pour leurs vols vers le Luxembourg".Une goutte d'eau dans la mer? Peut-être, mais c'est un début.Ce qui est sûr, c'est qu'avec le développement de l'activité aérienne au Findel, il faudra que d'autres compromis soient faits afin que cette activité n'empiète pas sur la qualité de vie des résidents de la zone.