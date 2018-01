L'aéroport est-il moins facilement accessible en bus ?

Depuis le 10 décembre 2017, plus aucun bus ne circule sur l'avenue J-F Kennedy au Kirchberg. Un problème pour certains usagers.

Avec l'arrivée du tram, plus aucun bus ne circule sur l'avenue J-F Kennedy. Un vrai problème pour certains usagers. © AFP

Jusqu'ici, les retours concernant le tram étaient surtout positifs: associé au funiculaire, il a permis de réduire les temps de trajets des travailleurs et élèves du quartier.En contrepartie, les bus ont été redéployés sur le boulevard Konrad Adenauer afin de libérer l'avenue Kennedy.Imaginons que vous souhaitiez vous rendre de la Coque à l'aéroport. Avant, il suffisait de prendre le bus de la ligne 16, directement sur l'avenue. Désormais, à défaut de marcher jusqu'à un arrêt de la ligne 16, il faut prendre le tram et se rendre, au choix, aux arrêts "Rout Bréck - Pafendall" ou "Luxexpo" puis changer pour la navette qui se rend au Findel."Un vrai désastre pour ceux qui voyagent avec des enfants et/ou avec des valises" écrit l'auteur d'une pétition publique , qui propose de faire à nouveau circuler la ligne 16 sur l'avenue.Gageons toutefois que le désagrément est temporaire puisqu'à partir de 2021, la ligne de tram sera complétée, soit 16 km de rails depuis la Cloche d'Or, et desservira elle-même l'aéroport du Findel.