Les cinq pétitions qui ont fait parler d'elles

LA PEINE MAXIMALE POUR LES PÉDOPHILES ET LES VIOLEURS

LE "SLALOM" DANS LE TRAFIC AUTORISÉ POUR LES MOTARDS

L'INSTALLATION D'UN MÉTRO AU LUXEMBOURG

LE TIERS PAYANT CHEZ LES MÉDECINS



Notons que bien que cette pétition ait beaucoup fait parler d'elle, elle n'a pas encore été déclarée comme recevable par la Chambre des députés.Malgré tout, l'idée de l'application de la peine maximale sans sursis pour les pédophiles et les violeurs a semblé parler à nombre d'entre-vous.Alors sera-t-elle jugée comme recevable par la Chambre des députés? Il faudra encore patienter pour avoir la réponse à cette question mais une chose est sûre: si elle est ouverte aux signatures, elle risque de créer la polémique.Si cette pétition n'a pas récolté assez de signatures pour provoquer un débat public à la Chambre des députés, elle a beaucoup fait parler d'elle. D'un côté, les partisans de la pétition qui disaient agir "dans l'intérêt de la protection de la santé et de la vie des chiens [...] qui sont utilisés comme un outil pour gagner de l'argent".De l'autre, ceux qui défendaient le droit des mendiants à trouver un peu de réconfort auprès de leur animal de compagnie.Deux positions qui ont été défendues avec vigueur sur les réseaux sociaux suite à l'ouverture aux signatures de cette pétition.Il semblerait, malgré tout et vu le résultat (309 signatures), que le second camp ait remporté la "bataille".La mobilité reste une problématique centrale au Grand-Duché et ce n'est donc pas une surprise de voir de nombreuses pétitions à ce sujet voir le jour.Une pétition en particulier a attiré l'attention des automobilistes: la pétition n°822.Celle-ci demandait que le Luxembourg prenne exemple sur l'Autriche où les motards sont autorisés depuis 1998 à "slalomer dans le trafic" afin d'avancer.Plus de 1.000 personnes ont signé cette pétition ce qui a fait réagir le ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch qui a fait appel à la patience des motards.

Cette pétition est également en examen de recevabilité et pose un certain nombre de questions sur la mobilité luxembourgeoise peu après l'installation du tram au Kirchberg. L'utilité d'un métro est un sujet qui peut aisément être discuté au Grand-Duché et il l'a déjà été sur les réseaux sociaux et tout particulièrement sur notre page facebook Alors aurons-nous l'opportunité d'aborder la question publiquement? La décision se trouve entre les mains de la Chambre des députés qui devra juger si la pétition est recevable ou non.Et le meilleur pour la fin: le tiers payant chez les médecins . Cette pétition publique est LE succès de ces derniers mois. Le but? Ne plus avoir à avancer l'argent lors des visites médicales.Avec plus de 7.000 signatures récoltées, le débat public est d'ores et déjà assuré et celui-ci est prévu pour le mois prochain à la Chambre des députés.Certains acteurs publics se sont dit favorables à une éventuelle réforme du système, d'autres se sont dit contre transformant cette pétition publique en débat national. Autant dire que le débat à la Chambre est très attendu.