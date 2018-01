Faune luxembourgeoise Non, il n'y a pas beaucoup plus de renards qu'avant au Luxembourg

"L'ABATTAGE MASSIF EST CONTRE-PRODUCTIF"

Si le retour du loup au Luxembourg a fait couler beaucoup d'encre en septembre dernier, le renard continue régulièrement, lui aussi, de faire l'objet d'inquiétudes. Il y a trois ans, pourtant, les nouvelles étaient "rassurantes" :estimait ainsi Laurent Schley, de l'Administration de la nature et des forêts, appuyé par le secrétaire d'Etat au Développement durable, Camille Gira.Mais pour la députée CSV Martine Hansen, la donne aurait changé depuis la publication d'un dossier réalisé par nos confrères de La Revue et consacré au retour du loup. La députée cite ce même responsable du Service Chasse, qui a répondu, au détour d'une question : "il s’agirait d’une potentielle solution."Mais la ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg, a coupé court une fois encore à ces interrogations en indiquant que l'augmentation deAutre point de "confusion" selon la députée, qu'on devine en faveur de la chasse aux renards, cette conclusion d'une étude française reprise par la ministre de l'environnement il y a quelques mois, et qui dit :Cette conclusion aurait été mal interprétée par le gouvernement luxembourgeois, selon Martine Hansen, qui s'appuie sur une autre citation de l'auteur de cette étude... laquelle légitimerait le fait de devoir chasser le renard au Grand-Duché:Pour clore le débat et répondre à la députée, Carole Dieschbourg se base sur une autre étude, celle du Point vétérinaire, publiée le 6 décembre dernier : "En fin de compte, les chercheurs concluent queBref, le renard semble pouvoir encore dormir sur ses deux oreilles au Luxembourg. Mais elle continueront sans doute de siffler.