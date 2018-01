Usage de feux d'artifice: c'est bien aux communes de décider

Après plusieurs interdictions pour le soir du 31 décembre et une pétition , toujours en examen de recevabilité, demandant leur interdiction pure et dure à la Saint-Sylvestre, les feux d'artifice ont fait l'objet d'une question parlementaire.Le député Fernand Kartheiser (ADR) s'est basé sur l'article 553-1 du code pénal ("seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des armes à feu ou des pièces d'artifice quelconques") pour interpeller le gouvernement. Son but étant de clarifier deux choses:Le ministre de l'Intérieur, Dan Kersch, lui a répondu queAinsi, "sur base des décrets de 1789 et 1790 et des articles 29, 58 et 67 de la loi communale", elles ont "pu prendre ces mesures indispensables à la sécurité publique et à la tranquillité publique"."Le tir de feux d'artifice sur le territoire d'une commune peut être réglementé", rappelle le ministre, et "autorisé exceptionnellement dans certaines circonstances et sous certaines conditions."Ainsi à Clervaux, Differdange et Manternach, le tir de feux d'artifice avait été autorisé pour la Saint-Sylvestre durant respectivement 15, 20 et 45 minutes.