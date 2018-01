De la pétition publique au débat national

Nous vous en parlions le 27 décembre au petit matin. La pétition avait alors dépassé les 2.200 signatures et nous l'appelions alors encore "la pétition du moment".Le but de celle-ci?. Une idée qui a plu à beaucoup de monde puisque le seuil des 4.500 signatures a été atteint le lendemain.C'est donc le 28 décembre, peu après midi, que cette pétition s'est assurée une place sur la liste des problématiques à discuter à la Chambre des députés.A partir de là, tout est allé très vite. Le 3 janvier 2018, le président de l'association des médecins est intervenu sur RTL et s'est dit contre l'introduction du tiers payant au Luxembourg. Ça a ensuite été au tour du ministre de la Sécurité Sociale, Romain Schneider, de se prononcer. Le 4 janvier, il déclarait au micro RTL qu'il y était favorable et que ce dossier pourrait avancer très vite.Dans la foulée, la Chambre des députés tweetait la date du débat public concernant le tiers payant chez les médecins: le 26 février 2018.Entre temps, la pétition publique N°922 avait récolté 2.000 signatures supplémentaires et elle s'était transformée en débat national.Si les choses continuent à avancer à ce rythme, la personne responsable de cette pétition pourrait être à l'origine d'un changement décisif de notre système social.Un bel exemple du bon fonctionnement de la démocratie luxembourgeoise.