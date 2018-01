Une pétition contre les feux d'artifice

L'année 2018 vient à peine de commencer et certains en ont déjà marre des pétards et des feux d'artifice. C'est du moins ce que semble dire la pétition publique n°933 déposée ... le 1er janvier 2018.Son intitulé parle de lui-même: "interdiction d'utilisation et de vente de pétards et de feux d'artifice pour le réveillon du Nouvel An". Autant dire que certains n'ont pas apprécié les festivités du 31 décembre 2017.Si certaines communes luxembourgeoises ont décidé de les interdire, nombreux sont ceux qui considèrent que les feux d'artifice font partie d'une tradition immuable. Un avis qui n'est manifestement pas partagé par tout le monde.Sachez que, pour l'instant, la pétition est encore en examen de recevabilité . Il faudra donc attendre la validation de la Chambre des députés pour que cette problématique en devienne vraiment une.Et vous, plutôt pour ou contre les feux d'artifice?