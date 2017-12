Les projets pour personnes handicapées que l'État va financer

Une participation qui sera réalisée via le fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales, comme l'explique le ministère de la Famille et de l'Intégration dans une réponse à une question parlementaire de la députée Octavie Modert (CSV).L'enveloppe de 63 millions d'euros englobe le "budget destiné au paiement des factures de projets qui sont achevés et qui sont en phase de décompte, ainsi qu'à des projets en planification ou en construction" pour la période 2018-2021.Notre carte vous permet d'en vérifier la localisation et la nature du projet.Le gouvernement précise que plusieurs autres projets d'infrastructures déjà soutenus en partie par l'État ont ouvert en 2017. Il s'agit notamment d'ateliers et de structures d'hébergement.