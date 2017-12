Des fermetures de commissariats dans le nord ?

DES COMMISSARIATS EN COMMUNAUTÉ

PAS DE DÉCISION DE FERMETURE

En voulant vérifier une information dont il a eu connaissance, le député André Bauler (DP) a semé un petit doute avec une de ses dernières questions parlementaires : les commissariats de police de Bavigne, de Grosbous, de Hosingen et de Vianden vont-ils fermer "à partir du mois d'avril 2018" ?Dans sa réponse, Francine Closener, secrétaire d'État à la Sécurité intérieure, explique que les commissariats de Bavigne, Grosbous et Hosingen "travaillent actuellement en communauté avec respectivement Wiltz, Heiderscheid et Clervaux".Un système mis en place en janvier 2017 et qui leur permet d'assurer une ouverture du service de 7h à 21h tout en conservant leurs locaux.Depuis la dernière réforme de la Police grand-ducale , les commissariats ont trois organisations possibles: soit(comme celui de Vianden, dont les autorités ont refusé l'intégration à un plus grand ensemble), soit(comme Bavigne, Grosbous et Hosingen), soit viaC'est dans ce même projet de loi qu'on peut lire que les communautés de commissariats, qui doivent servir de "période d'essai" ne sont "pas encore la solution optimale" mais ont quand même permis de "produire des effets positifs en termes de fonctionnement et d’organisation".La question des fermetures ne trouvant pas de réponse claire dans le document, nous avons contacté le ministère de la Sécurité intérieure.Il nous a été précisé que "ni le Ministre de la Sécurité intérieure ni la Direction générale de la Police grand-ducale n’ont jusqu’à ce jour pris une décision dans ce sens".Le ministère ajoute qu'aucune fermeture ne sera actée "sans concertation au préalable des autorités locales concernées". Le système des communautés est donc pour l'instant toujours privilégié pour Bavigne, Grosbous et Hosingen.