D'après les CFL, des perturbations sont à prévoir sur les lignes 60 et 90 suite à l'agression au couteau d'une contrôleuse SNCF la semaine dernière.

Agression au couteau à Uckange "Perturbations à venir" sur les lignes 60 et 90

Capture d'écran datant du 12 décembre 2017. © Capture d'écran CFL

Une contrôleuse a été agressée au couteau dans un TER Luxembourg-Metz jeudi dernier menant à une vague de protestations au sein des rangs de la SNCF.Les contrôleurs ont d'ailleurs exercé leur droit de retrait et malgré le peu de détails dont nous disposons actuellement, les CFL annoncent "des perturbations à venir". Deux lignes sont concernées : la ligne 60 (Luxembourg- Athus) et la ligne 90 (Luxembourg-Nancy). Celles-ci relient la capitale luxembourgeoise au sud du pays et à la frontière française.Pour l'instant, aucune date n'a été précisée par les CFL concernant l'organisation d'un éventuel mouvement social.