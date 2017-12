Peut-on vraiment décaler les travaux la nuit pour diminuer les bouchons?

EVITER LES TRAVAUX LA SEMAINE DE 6H A 19H

"ILS NE SONT EFFECTUÉS QU'ENTRE 9H30 ET 16H"

"LES VACANCES DES CINQ PAYS SONT PRISES EN COMPTE"

PLUS DE TRAFIC, PLUS D'ACCIDENTS = MOINS DE POSSIBILITÉS

"Stop aux embouteillages!" Forcément, intitulée comme ça, cette pétition ouverte à signature depuis cette semaine sur le site de la Chambre a de quoi intéresser beaucoup de monde au Luxembourg et de l'autre côté de toutes les frontières, belge, française et allemande."Rendre le trafic routier plus fluide sur les routes les plus encombrées": voilà un objectif noble, qui arrangerait en effet bien des automobilistes au vu des bouchons qui se produisent chaque jour sur les autoroutes du pays.Si l'on connaît le projet de faire passer l'A3 à trois voies afin d'améliorer le trafic,elle demande à ce qu'on évite de les programmer de 6h à 19h, du lundi au vendredi, soit pendant la semaine où la plupart des personnes travaillent.Qu'en pensent les Ponts et Chaussées? Nous les avons contacté et ceux-ci estiment déjà faire des efforts en évitant les travaux aux heures de pointe. "Sur le réseau autoroutier notamment, les travaux d’entretien ne sont effectuées qu’entre 9h30 et 16 heures" nous a t-on répondu."Dans la mesure du possible, des travaux sont également effectués pendant la nuit dès lors que plusieurs conditions soient remplies: la visibilité (certains travaux ne peuvent être effectués qu’en journée, à la lumière du jour), la disponibilité des entreprises et des spécialistes techniques, l’envergure (les travaux doivent être terminés à 5h du matin) et l’absence de nuisances sonores (si le chantier se trouve à proximité d’une zone habitée)" expliquent les Ponts et Chaussées.Le deuxième point de la pétition va un peu plus loin encore, en demandant à ce que les travaux et autres interventions soient effectués pendant les différentes périodes creuses, telles que les vacances scolaires d’été. Là encore, les Ponts et Chaussées estiment faire les efforts nécessaires."Les périodes de vacances des cinq pays (Luxembourg, Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas, ndlr) sont prises en compte, sans oublier les grandes manifestations, les jours fériés, la période hivernale de novembre à avril et les congés collectifs en août. Seulement 15 week-ends sont donc disponibles sur l'année pour les grands travaux d'infrastructures" nous indique t-on.Argument difficilement réfutable: le trafic en augmentation constante nécessite de plus en plus d'entretien, et les accidents, de plus en plus nombreux, ne facilitent pas la tâche des ouvriers sur les routes."En octobre, 355 accidents et autres incidents (véhicules en panne par exemple) ont perturbé le trafic autoroutier en heure de pointe" relèvent ainsi les Ponts et Chaussées.

La planification des chantiers sur la voirie secondaire de l’Etat (routes nationales et chemins repris) "est également complexe" et ces travaux "ont bien sûr un impact sur le trafic, selon leur durée" reconnait-on.



UNE APPLI FRONTALIÈRE DE TYPE WAZE ?

Enfin, la pétition suggère la création d'une application nationale et frontalière pour la recommandation en temps réel du meilleur trajet et de l'horaire de départ pour éviter les embouteillages.

De telles applications existent déjà, à l'image de Google Maps ou Waze, qui indiquent en temps réel le chemin le plus rapide pour arriver à destination.