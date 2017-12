La peine maximale pour les pédophiles et les violeurs?

QUELLES PEINES AU LUXEMBOURG?

LOIN D'ÊTRE FAIT

La pétition publique n°919 a été déposée le 1er décembre 2017 mais doit encore être revue à la Chambre des députés. Elle traite un sujet très sensible qui risque d'être au centre des discussions si elle est déclarée comme recevable.Rappelons le, la pétition, dont seul l'intitulé a été mis en ligne, demandepour les pédophiles et les violeurs.Actuellement, les violeurs risquent une peine de cinq à dix ans au Luxembourg tandis que les pédophiles coupables de viol peuvent atteindre les 15 ans de réclusion (art. 375 du Code Pénal).Les sentences peuvent être revues à la hausse et peuvent même être doublées dans le cas de circonstances aggravantes (art. 376 et 377).Ce que semble demander le pétitionnaire, c'est que les pédophiles et les violeurs écopent systématiquement de la peine maximale qui correspond à la prison à perpétuité au Grand-Duché.Bon à savoir, en vertu de l'article 100 du code pénal luxembourgeois, "les condamnés à perpétuité peuvent être mis en liberté conditionnellement lorsque la durée de l'incarcération déjà subie par eux dépasse quinze ans " Dans l'éventualité où la pétition serait reçue, le texte devrait tout d'abord passer par une étape cruciale : son ouverte aux signatures.Il lui faudrait alors récolter au moins 4.500 signatures afin d'enclencher la machine démocratique et de déclencher un débat à la Chambre des députés.Cela signifie que si la problématique a été adressée à travers ce texte, on est encore loin d'une nouvelle législation.