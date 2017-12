Familles recomposées: 60 frontaliers réclament les allocations familiales luxembourgeoises

ON NE SAIT PAS COMBIEN DE FAMILLES SONT CONCERNÉES

LA RÉFORME "TIENT" DÉJÀ "COMPTE DES RÉALITÉS DES FAMILLES"

l'abolition de la discrimination entre enfants légitimes et enfants naturels de l'ancienne législation,

le renforcement des droits des travailleurs frontaliers pour leurs propres enfants en ce que - contrairement au règlement européen sur la coordination - un père ou une mère qui travaille au Luxembourg n'a plus à prouver, après séparation ou divorce, que son enfant reste bel et bien à sa charge, même s'il réside dans le ménage de l'autre parent,

le renforcement du droit des enfants ayant subi la séparation de leurs parents, à garder un lien avec chacun des deux et à être considérés comme membres de famille de leurs deux parents.

Si le sujet est sensible, c'est parce que le CASS (Conseil arbitral de la sécurité sociale) a remis récemment en cause cette réforme , opérée par la CAE (Caisse pour l'Avenir des enfants) le 1er août 2016, très exactement. Le conseil arbitral s'est ainsi prononcé en faveur d'un traitement égalitaire tant que les enfants vivent sous le même toit.En d'autres termes, pour le CASS, les enfants du conjoint d'un frontalier devraient bénéficier des allocations au même titre que les enfants du frontalier qui, lui, travaille au Luxembourg. Mais la CAE a fait appel et en attendant, elle reste campée sur sa position et continue à "exclure" les enfants de familles recomposées.Quoiqu'il en soit, plusieurs frontaliers concernés par la question font monter la pression: une soixantaine d'entre eux a ainsi saisi le CASS afin de réclamer le paiement de l'allocation familiale luxembourgeoise pour les enfants de leur conjoint, ou pour les enfants placés dans leur ménage."Il n'existe pas de chiffres précis quant aux familles concernées" a répondu la ministre de la Famille et de l'Intégration, Corinne Cahen, interpellée par la députée LSAP Taina Bofferding. Cette dernière est du même avis que le CASS et estime que la réforme de 2016 "passe à côté des réalités sociétales d'aujourd'hui en privant les enfants vivant dans des familles recomposées du droit aux allocations familiales."Un point de vue que ne partage pas la ministre, qui considère que "les réformes intervenues et à venir tiennent compte des réalités des familles d'aujourd'hui."Et pour mieux affirmer sa position, Corinne Cahen rappelle ce que la réforme de 2016 a déjà changé en introduisant une définition du «membre de famille» d'un travailleur, soit :