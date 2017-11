Le Luxembourg est-il prêt à gérer une situation de crise?

La cellule de crise photographiée durant l'exercice réalisé en janvier 2017. © RTL Luxembourg

ASSEZ DE MÉDECINS?

L'exercice sur le terrain en janvier 2017. © RTL Luxembourg

LES HÔPITAUX ET LES MÉDICAMENTS

© Roland Miny

DES EXERCICES POUR ÊTRE PRÊTS

© RTL Luxembourg

Attentat, guerre, crise humanitaire: toutes ces catastrophes déclencheraient une situation de crise au Grand-Duché. Et ce que tient à savoir M. Kartheiser c'est: le Luxembourg est il préparé à de telles éventualités?Le Premier ministre, Xavier Bettel, la ministre de la Santé, Lydia Mutsch, et le ministre de la Sécurité intérieure, Etienne Schneider, ont répondu ensemble aux préoccupations du député.Dans une situation de crise,entrerait en vigueur suivi immédiatement parimpliquant tous les "acteurs étatiques concernés par la crise" et présidée par un ministre.Le ministère de la Santé dispose également d'une cellule de crise propre qui prendrait également du service afin d'appliquer les décisions de la cellule de crise nationale dans tout ce qui touche à la santé.Les deux cellules doivent maintenir un contact direct tout au long de la crise.Bon à savoir: cette cellule de crise a déjà été "activée" en 2009 et en 2010 lors de la crise de la gripe A (H1N1) et était alors présidée par le Directeur de la Santé.Si une catastrophe impliquant "un nombre de victimes limité" devait se produire au Grand-Duché, les ministres estiment que le personnel médical du pays serait capable de prendre la situation en main.Cependant, dans le cas d'impliquant de nombreuses victimes,Un module est déjà prévu en Europe et celui-ci déclencherait l'entrée en service du corps médical européen.D'après les dires des ministres, le Luxembourg aurait une moyenne plus élevée de lits d'hôpital par 1000 habitants que de nombreux autres pays européens et l'Etat disposerait "d'un certain stock de médicaments importants".Et si l'on venait à manquer de médicaments? Un accord aurait été passé avec la France afin de permettre aux médecins et aux ressources médicales de passer les frontières même si elles étaient fermées.Seul problème, le Parlement doit encore l'approuver. Cela devrait être fait "prochainement".On se rappelle tous de l'exercice qui avait été effectué en janvier 2017. Une attaque terroriste avait été simulée (exercice Vigilnat) et le plan catastrophe avait été testé dans un hôpital ( exercice plan blanc ).D'après les ministres, ces exercices ont révélé "une bonne communication entre les services de secours et l'hôpital" bien que les communications hôpital-services de secours pourraient "être améliorées".En ce qui concerne l'intervention sur le terrain, les objectifs fixés auraient "été atteints". Malgré tout, des discussions seraient en cours afin de mener un nouvel exercice en 2018.Si les situations de crise sont, par définition, imprévisibles, il semblerait que le gouvernement luxembourgeois ait pris toutes les dispositions pour ne pas être pris à défaut.