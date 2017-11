Qu'adviendra-t-il du Lycée Technique du Centre?

© RTL

La question a été soulevée par deux députés du LSAP, Claude Haagen et Roger Negri, en octobre 2017.Claude Meisch, ministre de l'Education et François Bausch, ministre du Développement durable et des Infrastructures leur ont répondu récemment.La réponse des deux ministres a le mérite d'être clair :"".Il faut savoir qu'en mai 2016, "le gouvernement a annoncé vouloir procéder à une réduction sensible de la population scolaire dans le quartier Limpertsberg".D'après les députés, c'est une opération qui devait se traduire par le passage de plus ou moins 8.000 lycéens (actuellement) à 5.500 en 2018. Le but étant d'atteindre le seuil des 1.500 élèves en 2025 dans le quartier du Limpertsberg.Les étapes pour y parvenir étant: la délocalisation d'une partie des étudiants de l'Université de Luxembourg vers Belval, la délocalisation du Lycée Vauban au Ban de Gasperich (janvier 2018), le déménagement de l'école Waldorf au Kirchberg ainsi que celui du LTC.D'après les dires des ministres, des études seraient en cours afin de déterminer "si une nouvelle construction sur un nouveau site n'est pas plus favorable qu'une rénovation des infrastructures existantes".Actuellement, le gouvernement pencherait donc plus pour l'alternative d'une nouvelle construction. Celle-ci permettrait aux sites actuels de continuer à fonctionner sans interruption et, à terme, de réunir les deux parties du LTC sur un même campus.Cette alternative irait également dans le sens du plan de désengorgement du quartier Limpertsberg qui serait "délesté" de quelques 4.400 élèves.

Et bien, on n'en sait rien. Comme l'ont indiqué les ministres, "aucune décision concernant l'implantation définitive du LTC n'a été prise".Une réponse qui date du 27 novembre 2017 et qui peut donc être considérée comme la dernière mise au point dans ce dossier.