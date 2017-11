Avis de neige pour la moitié nord du pays

D'après les prévisions de Météolux, l'avis de neige sera valable à partir de 20h00 jusqu'à minuit . Cela implique des chutes de neige donnant un cumul de 1 à 2 cm et des chaussées glissantes.Si vous résidez ou circulez dans la moitié nord du pays, la prudence est donc de mise.Sachez également que dans les Ardennes belges, les routes étaient recouvertes de neige dans la nuit de mardi à mercredi et que les prévisions indiquent plus de neige dans les heures à venir.Enfin, du côté des Vosges, sachez que plus de trente centimètres de neige recouvrent déjà les pistes à la Bresse-Hohneck. De quoi se faire une petite virée "spéciale glisse" ce week-end!