De plus en plus de piétons meurent sur les routes luxembourgeoises

François Bausch a répondu aux députés en délivrant les statistiques des six dernières années, l'année 2017 exclue pour une raison évidente: elle n'est pas encore arrivée à son terme.Il faut donc reporter notre attention sur les derniers chiffres disponibles: ceux de l'année 2016. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a été particulièrement meurtrière pour les piétons.En effet, la tendance des accidents mortels impliquant des piétons est à la hausse depuis 2014. On est passé de 3 piétons tués en 2014 à 8 en 2016.En total, 32 personnes sont décédées sur les routes au Luxembourg en 2016. Un quart des personnes tuées sur les routes étaient donc des piétons cette année là. Un constat qui suscite nécessairement des interrogations.Dans quelles circonstances ces accidents se sont-ils produits? Les piétons sont-ils en faute? Les conditions météorologiques jouent-elles un rôle?"En analysant les circonstances des différentes collisions entre un véhicule et un piéton survenues, nombreuses sont celles qui se sont produites dans l'obscurité" explique le ministre.D'après lui, les piétons sont plus exposés aux risques d'accident en automne et en hiver. "Dans l'obscurité l'automobiliste n'aperçoit un piéton vêtu de vêtements foncés qu'à une distance de 25 mètres".Les conditions météorologiques entrent également en cause "la pluie et le brouillard diminuent encore plus cette visibilité".François Bausch insiste sur le fait qu'un piéton muni d'accessoires réfléchissants "est perceptible à une distance de 140 mètres".Il est donc dans l'intérêt des piétons de s'équiper avant de sortir de chez soi, particulièrement la nuit."Gitt siichtbar", la campagne relancée le 22 octobre 2017 par le ministère du Développement durable et des Infrastructures traite justement cette problématique et encourage les piétons à se munir de brassards réfléchissants.D'après les études réalisées par le gouvernement luxembourgeois, "une majorité des collisions impliquant un piéton se produisent en agglomération et dans un tiers des cas sur un passage pour piétons".Et concernant ce problème, le ministre affirme qu'une brochure nommée "sécurisation des passages pour piétons en agglomération" a été élaborée à l'attention des communes, des gestionnaires de trafic et des bureaux d'études.Un guide aurait également vu le jour sur l'aménagement d'infrastructures sur la voirie hors agglomération visant à sécuriser au maximum les "endroits où se croisent les automobilistes et les piétons et cyclistes".Enfin, de nombreuses communes auraient opté pour la mise en place de zones 30 km/h dans le cadre d'aménagement de nouveaux quartiers et de réaménagement d'autres quartiers.Une brochure, un guide et un passage des limitations de 50 à 30 km/h dans des "zones à trafic apaisé" sont les armes du ministère afin de combattre la mortalité des piétons sur nos routes.Est-ce suffisant? A vous d'en juger.