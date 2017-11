Le Luxembourg aurait sa place sur la liste noire de l'UE

L'Union européenne prépare actuellement une liste noire de paradis fiscaux dans le cadre de laquelle 92 pays sont mis sous la loupe.D'après Oxfam France, les Etats membres de l'UE n'auraient pas été pris en compte dans cette étude, c'est pourquoi l'ONG a pris l'initiative de dresser sa propre liste "suivant les critères définis par l'UE".Dans cette liste, elle inclut quatre pays membres de l'UE: l'Irlande, les Pays-Bas, Malte etD'après la porte-parole d'Oxfam France "les paradis fiscaux permettent une évasion fiscale d’une ampleur considérable. Ils privent les pays de centaines de milliards de dollars, alimentant la pauvreté et les inégalités".Elle poursuit "s’ils comptent vraiment combler le fossé entre les riches et les pauvres, les pays européens doivent placer l’intérêt de leurs citoyennes et citoyens au-dessus de celui des paradis fiscaux et des multinationales".L'intégralité de l'étude Oxfam est à retrouver ici. Retrouvez également notre reportage: Luxembourg, toujours un paradis fiscal?