La nouvelle ligne Luxembourg-Bettembourg n'ouvrira pas avant 2024

Et cettecomme l'explique François Bausch dans une réponse à une question parlementaire de la députée Sylvie Andrich-Duval (CSV). Pourtant, c'est bien 2022 qui était initialement retenu comme objectif et clairement annoncé sur le site du Ministère du Développement durable.Ces deux années supplémentaires avant ouverture s'expliquent par la nécessité pour l'Etat d'acquérir les terrains sur lesquels la ligne doit passer: "En considérant que même si la plupart des acquisitions des terrains nécessaires pour la construction de la ligne se sont bien déroulées, l'Etat n'est toujours pas en possession de tous les terrains", écrit le ministre dans sa réponse.Autre impératif pour la mue de la ligne ferroviaire en direction du sud du pays, le renouvellement du poste directeur à Bettembourg. Celui-ci est "indispensable afin de raccorder la nouvelle ligne" et sa réalisation est pour 2023.Mais ne peut-on pas accélérer le chantier ? Certains usagers ne manqueront pas de se poser la question. Le problème est que celui-ci nécessite d'importants travaux et que certains seront menés pendant les vacances scolaires pour limiter la gêne. C'est notamment le cas en février et à l'été 2018, où sept semaines de barrage complet des trains sont prévus entre Bettembourg et Luxembourg