En 23 ans, les travailleurs frontaliers ont plus que triplé

© LISER

"FAIRE FACE A LA PÉNURIE DE MAIN-D'OEUVRE NATIONALE"

Ils étaient un peu moins de 54.000 en 1994, ils sont désormais plus de 180.000 : le nombre de travailleurs frontaliers exerçant au Luxembourg a plus que triplé en l'espace de 23 ans (x3,6 selon le LISER) !"Par conséquent, alors que les frontaliers représentaient 26% de l’emploi salarié intérieur au 31 mars 1994, leur part s’élève à 44%, 23 ans plus tard" analyse le centre de recherche en sciences sociales. En conclusion, l'afflux massif de frontaliers venant de France, de Belgique et d'Allemagne, a boosté l'emploi au Grand-Duché.Car si l'emploi salarié des résidents a bien progressé également, sa progression est moins impressionnante: on est ainsi passé d'environ 140.000 à plus de 220.000 salariés, soit 1.57 fois plus qu'il y a 23 ans.Au total, le nombre de salariés au Luxembourg, boosté par la présence des frontaliers, a plus que doublé sur la même période, passant d’environ 190 000 à plus de 407 000 salariés, selon le LISER.Parmi les travailleurs frontaliers, les Français restent majoritaires (51%), devant les Allemands et les Belges (24,5%)."Le marché du travail luxembourgeois ne ressemble à aucun autre en Europe" rappelle ainsi le LISER. "Alors que dans les pays voisins l’essentiel de l’emploi salarié est occupé par des résidents, le Luxembourg compte un nombre très important de travailleurs frontaliers, principalement issus de la Grande Région.""Cette spécificité trouve en grande partie son origine dans la forte croissance économique que le pays a connue à la fin des années 80 et au début des années 90 et qui a mené le Grand-Duché à faire appel à de la main-d’œuvre extérieure pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre nationale" souligne encore le LISER.Pour accompagner son étude, le LISER a réalisé des graphiques consacrés à l'évolution de l'emploi au Luxembourg , en faisant la distinction entre frontaliers, résidents étrangers et résidents luxembourgeois, entre hommes et femmes, et en tenant compte de l'âge des travailleurs.